Archiviata la delusione per la mancata candidatura a primo cittadino quando ormai mancava solo la conferma ufficiale, Lucio Torru ha annunciato oggi il suo sostegno al candidato sindaco del centrodestra Marco Porcu.

Il consigliere sarà il capolista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni comunali di giugno: ha dato ancora una volta la sua disponibilità a correre per il partito di Giorgia Meloni e a sostenere appunto la candidatura di Porcu.

«Ho fatto un passo indietro per il bene della coalizione, mettendomi al servizio del partito come ho sempre fatto» dice Torru, «ora lavoriamo tutti insieme per sostenere Marco Porcu come sindaco. Sono anni che lotto e lottiamo per risolvere diverse questioni che affliggono Quartu. E' giunta l'ora di un risanamento e puntiamo con forza come Fratelli d'Italia, a intervenire sugli aspetti più urgenti che in tutti questi anni non hanno trovato una soluzione concreta».

Parole di stima per Torru arrivano anche dal candidato sindaco Marco Porcu: «Ringrazio ancora una volta Lucio per essersi messo a disposizione del progetto politico che mi vede candidato sindaco, confermando lo spirito di unione della coalizione e di tutti coloro che vogliono regalare a Quartu una nuova stagione amministrativa». Commenti positivi anche dal coordinatore provinciale di Cagliari di Fratelli d'Italia, Luca Pilia: «Parliamo di una figura storica», spiega, «un punto di riferimento che conosce ogni angolo e ogni problematica del territorio quartese. La sua lunga e proficua esperienza in consiglio comunale è la garanzia di cui la nostra lista ha bisogno».

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