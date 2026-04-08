La Confcommercio Sud Sardegna ha una nuova delegata territoriale a Quartu. È la 50 enne agente immobiliare Letizia Spiga, nominata per rappresentare le imprese locali in una città dove il commercio vive una forte crisi. La sua nomina,approvata dagli organi direttivi dell’Associazione, si inserisce in un più ampio percorso di rilancio e radicamento sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le imprese e consolidare il ruolo di Confcommercio come punto di riferimento per il tessuto economico locale.

«Questa nomina – spiega il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Marco Mainas – rappresenta un passaggio importante nella nostra strategia di presidio del territorio. Quartu Sant’Elena è una realtà dinamica, con un tessuto imprenditoriale articolato che ha bisogno di ascolto, rappresentanza e risposte concrete. Per questo abbiamo scelto una figura capace di essere una vera “antenna” sul territorio».

Alla delegata il compito di intercettare bisogni, raccogliere segnalazioni e contribuire all’individuazione di soluzioni a sostegno delle attività economiche, in costante raccordo con l’Associazione e le istituzioni locali.«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità - dice Spiga – e con la volontà di offrire un punto di riferimento per i commercianti di Quartu. L’obiettivo è ascoltare, creare rete e favorire un confronto costante sia con gli operatori economici sia con le istituzioni, per contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio».

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