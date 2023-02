Circa venticinque chilometri di asfalto sono stati già fatti, altri quindici sono in arrivo, spalmati fra centro città e località del litorale. Prosegue il piano dell’amministrazione comunale sul fronte della manutenzione delle strade cittadine, lì dove si concentra il problema storico delle buche e delle voragini lamentato da anni da residenti e automobilisti di passaggio. E mentre gli operai dell’impresa incaricata dal Comune stanno concludendo l’intervento in via Brigata Sassari sino a via Ravenna, la Città metropolitana è pronta a completare la manutenzione della strada sino a Quartucciu. In attesa del via ai lavori in primavera - con altri 2 milioni finanziati dalla Regione - per il nuovo viale Marconi.

Un restyling che i quartesi aspettavano da tempo, con un investimento che in questi primi anni di amministrazione Milia tocca i 7 milioni di euro.

I commercianti e residenti di via Brigata Sassari parlano di trent’anni di attesa, tanto che nessuno si sente di lamentarsi per i disagi di questi ultimi giorni trascorsi fra cantieri e modifiche a traffico e sosta lungo la strada del centro città.

«Col secondo lotto di lavori ormai quasi ultimato, portiamo a casa il rifacimento della fondamentale arteria di via Brigata Sassari, che versava da tempo in condizioni critiche con parti di asfalto fortemente ammalorate e pericolose nel tratto fra la nostra città e Quartucciu», il commento del sindaco Graziano Milia sui cantieri in corso. «In totale sono stati eseguiti finora 25 chilometri di asfalto fra centro urbano e territorio diffuso», sottolinea il sindaco.

Altri quindici chilometri sono previsti nel terzo lotto del progetto di manutenzione delle strade cittadine, con circa 3 milioni già stanziati in bilancio per il restyling della viabilità nelle zone urbane e lungo il litorale.

© Riproduzione riservata