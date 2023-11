La stanza rosa del Commissariato di Quartu è da questa notte illuminata per dire no alla violenza sulle donne. Una iniziativa tutt'altro che simbolica visto che proprio nella "Stanza rosa", istituita alcuni anni fa nella sede dello stesso Commissariato di via Firenze, sono state tantissime le donne che hanno confidato i loro drammi, spesso vissuti in silenzio anche fra le mura di casa.

La Stanza rosa è nata proprio per aiutare chi ha subito una violenza a denunciare l'accaduto, in un ambiente protetto e riservato. Uno spazio accogliente nel quale la donna può essere aiutata a considerare ciò che le è accaduto e a denunciare la violenza subita.

A Quartu e dintorni, sono stati tanti gli episodi di violenza vissuti (culminati lo scorso anno anche in un femminicidio). Gli arresti e le denunce sono stati tanti. A subire violenza è spesso una mamma, una moglie, una figlia. Notizie che spesso non finiscono neppure in cronaca. Ed ora la splendida iniziativa dello stesso Commissariato: da questa notte e sino a domani notte, la Stanza rosa resta illuminata anche in segno di speranza per un futuro migliore.

