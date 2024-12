Un motociclista trasportato in gravi condizioni al Brotzu: il codice è rosso ma, stando ai primi controlli in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Questo il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 16 in via Segrè, a Quartu. Non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Il centauro, un quarantenne, ha riportato una grave ferita alla gamba, che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale, a bordo di un’ambulanza del 118.

(Unioneonline/E.Fr.)

