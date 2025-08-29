Una perdita che va avanti da quasi un mese. È quanto succede in via Vivanet a Quartu Sant'Elena, dove dallo scorso 1 agosto l'acqua scorre per oltre 500 metri nella strada oltre il centro urbano che costeggia la vecchia Orientale sarda. Numerosi i disagi per i residenti, che hanno più volte segnalato l'allagamento del tratto.

Abbanoa, ai primi di agosto, aveva comunicato come i tecnici avessero «temporaneamente limitato la dispersione e programmato l'intervento di riparazione dopo Ferragosto». A oggi, però, ancora non è avvenuto: «Sarà effettuato», aveva spiegato l'azienda, «quando i consumi caleranno e si potrà intervenire garantendo l'erogazione all'utenza con le scorte dei serbatoi presenti lungo la costa e nei centri serviti». Ossia dopo il periodo di maggiore frequenza turistica.

La perdita riguarda la condotta che dal potabilizzatore di Simbirizzi alimenta l'acquedotto Sud-Orientale, che serve tutta la parte di costa dal Margine Rosso sino a Villasimius. «Abbanoa è stata avvisata a più riprese, ma a oggi non è ancora intervenuta: nel frattempo l'acqua allaga tutto, inclusa la strada che porta a casa mia», segnala un residente.

