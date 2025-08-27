La nonnina di Quartu Giovanna Bellisai ha compiuto 105 anni.

È stata festeggiata con l’abbraccio della famiglia, dai figli ai nipoti fino ai pronipoti, alla presenza del sindaco Graziano Milia e della presidente del Consiglio Rita Murgioni.

La nonnina ha festeggiato il compleanno col sorriso, e con l’orgoglio di essere la quartese più longeva.

Una quartese veramente doc, Nonna Giovanna, che in città è nata, subito dopo la fine della Grande Guerra - correva l’anno 1920 - e cresciuta, per poi mettere su famiglia.

Il matrimonio ha portato alla nascita di 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, e conseguentemente 9 nipoti e 7 pronipoti. E proprio all’educazione dei figli e alla cura della casa si è dedicata nella sua vita, con un interesse particolare per i fiori e le piante.

Un compleanno speciale per un record di longevità che punta a rinnovare ulteriormente: «Sono davvero contenta per la visita di Sindaco e Presidente del Consiglio, ma ovviamente anche per la presenza di tutti i miei familiari, compreso il mio “fratellino”. Ho sicuramente raggiunto un bel traguardo e ho ancora tanta voglia di continuare a rallegrarmi con queste emozioni».

Per l’occasione nonna Giovanna ha ricevuto in regalo soprattutto fiori, compresi quelli offerti dall’Amministrazione comunale, che ha voluto omaggiarla anche con una targa con dedica. E ovviamente non è mancata la torta con il numero 105 a campeggiare in evidenza sotto la scritta “Auguri Nina”, come è solita farsi chiamare dagli amici.

«Il mio augurio riflette quello di tutta la cittadinanza, perché un traguardo così deve essere assolutamente celebrato - ha commentato il Sindaco Graziano Milia. «La longevità di Giovanna è un orgoglio e contestualmente anche una risorsa per la comunità, perché i concittadini della terza età sono scrigni di sapere, portatori di esperienze di vita dalle quali si può solo imparare, in primis le nuove generazioni».

«Centocinque anni sono un risultato straordinario, rappresentano una vita ricca di emozioni e ricordi indimenticabili, un traguardo raro e prezioso che merita di essere celebrato con gioia. E così è stato», ha aggiunto la Presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni.

© Riproduzione riservata