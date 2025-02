Il Partito socialista lancia a Quartu un questionario dedicato all’ascolto dei giovani. Un’indagine per capire il loro rapporto con la politica e raccogliere idee. «La politica spesso sembra distante, ma le decisioni prese oggi hanno un impatto diretto sul futuro delle nuove generazioni», spiega la segretaria cittadina del partito Marcella Marini. «Questo sondaggio vuole dare voce ai giovani, ascoltare le loro opinioni e comprendere quali cambiamenti ritengano necessari. Le risposte raccolte», evidenzia, «saranno fondamentali per costruire un quadro realistico del rapporto tra politica e nuove generazioni».

Il link del sondaggio è scaricabile tramite la pagina Facebook del Psi di Quartu, (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScljx583k94QvY2oDfBYn54NSLC3tMyRY84g63ecz7vLK7Zbg/viewform?usp=header), oppure con il Qr code dedicato.

Diversi i quesiti proposti nell’indagine: quanto i giovani si interessano alla politica e come si informano, ma anche se si sentono ascoltati dalle istituzioni, quali temi ritengono prioritari per il futuro. E come vorrebbero essere coinvolti nel dibattito pubblico.

L’indagine - precisano dal partito - è anonima e aperta a tutti i giovani: studenti, lavoratori e cittadini.

© Riproduzione riservata