I colori sono quelli del Pd, gli ideali e i valori pure. Ma stavolta il percorso sarà civico, senza il simbolo ufficiale del partito. I Dem ufficializzano il sostegno alla candidatura di Graziano Milia per la riconferma in Municipio, e in un incontro organizzato oggi nella sede di via Eligio Porcu - in attesa della squadra completa di candidati - hanno svelato il simbolo usato per la lista work in progress che farà parte della coalizione civica guidata dal sindaco uscente: “Patto democratico per Quartu Sant’Elena”.

Una presentazione ufficiale con tutti i livelli del partito presenti: dal senatore Marco Meloni alla consigliera regionale Camilla Soru, ma anche i consiglieri metropolitani Isacco Fanni e Maria Barbara Pusceddu. Il segretario provinciale Efisio De Muru, la capogruppo nel Consiglio comunale a Quartu e presidente provinciale Dem Barbara Cadoni, e il vice segretario cittadino Stefano Cogoni.

“In questo simbolo abbiamo cercato di esprimere la nostra volontà di aprirci alla società civile, all’associazionismo, ai cittadini che pur riconoscendosi negli ideali del Pd e del centrosinistra non sono tesserati al partito”, le parole del segretario provinciale Dem, Efisio De Muru, durante la presentazione del simbolo per la tornata elettorale quartese di giugno. La rinuncia al simbolo non è stata una decisione facile per il Pd, “ma credo che l’unitarietà del gruppo dirigente di Quartu e il sostegno del livello provinciale e regionale abbia rafforzato questa scelta”, aggiunge De Muru.

“Il percorso che la città ha compiuto in questi anni, di ripartenza dopo un decennio catastrofico, deve proseguire con il nostro contributo”, aggiunge il senatore Meloni. “Le proposte e le idee portate in Consiglio dal Pd saranno parte di una discussione che porterà al programma elettorale e alla, speriamo, futura amministrazione guidata da Milia, che si candida ancora per la nostra città e che ringraziamo per quanto potrà fare”.

Presente anche lo stesso sindaco uscente: “Ringrazio i Democratici per questo atto di generosità”, sottolinea Milia. “Siamo partiti 5 anni e mezzo fa con una diversità di opinioni, per poi lavorare assieme per la città: con Marco Piras prima, e poi con Barbara Cadoni e Giuseppina Demurtas. Molte sono le cose che questa amministrazione ha fatto e che provenivano da indicazioni e proposte del gruppo Dem. Così come abbiamo lavorato con Camilla Soru in Regione, e con il senatore Marco Meloni a cui devo riconoscere il fatto di essere stato sempre molto attento ai bisogni della nostra città e di averci dato una mano grazie al suo ruolo”.

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