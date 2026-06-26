Lavori alla rete idrica, lunedì e mercoledì possibili disagi in tutto il ParteollaDue diversi interventi programmati da Abbanoa
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I disservizi potrebbero verificarsi a Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis a causa di due diversi interventi programmati da Abbanoa. Il primo, per lunedì 29 luglio, riguarda il fermo dell’impianto di sollevamento idrico di Sibiola, dalle 8.30 alle 18.30, in agro di Serdiana per consentire l’esecuzione di alcuni lavori alla rete elettrica che alimenta i macchinari.
L’erogazione dell’acqua sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi fino al loro esaurimento. Mercoledì 1 luglio, si provvederà invece alla riparazione della condotta adduttrice in cemento dell’acquedotto Campidano, in località Sa Defenza a Donori. In questo caso saranno chiusi i serbatoi dei paesi interessati.
Potrebbero verificarsi cali di pressione o interruzioni del servizio di erogazione dell’acqua dalle 8.30 alle 18.30. Per eventuali segnalazioni si può chiamare il numero verde di Abbanoa 800.022.040.