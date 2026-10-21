La Giunta comunale di Sinnai ha approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di climatizzazione delle 18 aule di classe della scuola secondaria di primo grado di via Trento.

Con questo atto il Comune ha avviato l'iter burocratico con la richiesta di fondi alla Regione per la realizzazione dell'opera necessaria per rendere più confortevole la presenza in aula degli alunni durante le lezioni.

I lavori dovrebbero essere realizzati in tempi brevi.

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