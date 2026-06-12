Giro di vite contro la sosta selvaggia nelle strade del centro di Quartu. Questa mattina gli agenti della Polizia locale erano impegnati tra piazza Azuni e via Marconi dove sono stati multati diversi automobilisti.

In particolare lungo via Marconi, c'era chi non solo aveva parcheggiato fuori dalle strisce blu ma anche ostacolava il passaggio dei pedoni nel marciapiede.

Stessa cosa poi in piazza Azuni dove si continua a posteggiare nelle strisce e nei percorsi pedonali, impedendo di passare a chi si sposta a piedi.

La zona è da tempo una delle più esposte alla sosta selvaggia per questo sono stati intensificati i controlli della Polizia locale. Ogni anno sono circa 8-10 mila le multe per divieto di sosta in città e nell’ultimo anno sono state 10.199 le sanzioni. Di queste un a buona parte sono quelle inflitte dagli ausiliari di controllo alle strisce blu, il resto dagli agenti della Polizia locale.

Cogliere sul fatto chi parcheggia sulle strisce blu senza esporre il tagliando o chi arriva oltre l’orario previsto non è difficile grazie ai nuovi sistemi a disposizione degli ausiliari che hanno con loro un palmare che permette di verificare in tempo reale chi sono i trasgressori. La sanzione è di 38 euro, che si riduce a 27 se si paga entro i primi cinque giorni.

Delle multe della Polizia locale la maggior parte, riguarda la sosta in area vietata, ossia al di fuori delle strisce blu o in zone di divieto. A queste si aggiungono le sanzioni per sosta in aree riservate ai disabili, la sosta sul marciapiede e sulle strisce pedonali.

Altre multe riguardano invece le auto in sosta davanti ai passi carrabili, spesso rimosse anche con il carro attrezzi. Il problema infatti è che davanti ai cancelli, gli automobilisti incivili continuano a parcheggiare, impedendo ai residenti di entrare e uscire di casa.

© Riproduzione riservata