Con un'attività dedicata al tema del riciclo della plastica e con la premiazione finale si è concluso oggi il “Progetto Scuola”, il programma di formazione dedicato alle scuole secondarie di secondo grado, promosso a Quartu dalla De Vizia insieme al Comune. Un’occasione per tanti giovani, che hanno così avuto modo di aumentare la propria consapevolezza ambientale e migliorare le competenze nella raccolta differenziata. A Progetto scuola hanno partecipato gli studenti dell’istituto Motzo, indirizzo classico, linguistico e magistrale. Questa mattina nell'impianto sportivo Sporting Bola in via San Francesco si sono cimentati in un gioco a squadre incentrato sui temi della raccolta differenziata, della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

Dopo la consegna dei mastelli i ragazzi si sono dati da fare nella separazione dei rifiuti non conformi. E a seguito di una revisione del lavoro sono andati incontro al controllo da parte degli ispettori per l’attribuzione dei punteggi, che hanno portato alla comunicazione dei risultati e alle premiazione finale. Circa 200 complessivamente gli studenti coinvolti. Le prime cinque classi classificate hanno ricevuto in premio occhiali da sole realizzati in plastica riciclata certificata; tutti gli altri partecipanti hanno invece portato a casa un riconoscimento di consolazione: un blocchetto per appunti con penna realizzati in carta riciclata.

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