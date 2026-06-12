Un viaggio esclusivo tra storia, archeologia e luoghi normalmente preclusi al pubblico. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, in programma da oggi sino al 14 giugno, l’area archeologica di Nora aderisce all’iniziativa con un appuntamento speciale previsto per domenica.

L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire il sito da una prospettiva inedita grazie a una visita guidata condotta direttamente dagli archeologi impegnati nello studio e nella valorizzazione dell’antica città.

Il percorso consentirà di accedere a spazi che abitualmente non sono fruibili con questo livello di approfondimento. Tra le tappe più attese figurano la suggestiva zona Omega e il Teatro Romano, che per l’occasione aprirà eccezionalmente i suoi spazi interni. I partecipanti potranno attraversare l’edificio e osservarlo dal punto di vista degli antichi spettatori, cogliendone da vicino gli elementi architettonici e scenografici.

La visita proseguirà poi nella Casa dell’Atrio Tetrastilo, uno degli ambienti più rappresentativi dell’antica Nora, testimonianza del prestigio e della vita quotidiana delle famiglie che abitavano la città in epoca romana.

Le visite guidate si svolgeranno alle 18 e saranno disponibili esclusivamente su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 392 0448674 e 070 709366.

Un’occasione unica per riscoprire uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna e immergersi nella storia millenaria di Nora attraverso il racconto diretto degli esperti.

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