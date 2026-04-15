L’auto distrutta, dopo essere uscita di strada lungo il Poetto di Quartu, all'altezza del Lido del Carabiniere, in direzione Cagliari. Un incidente ancora tutto da chiarire, avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 aprile (VIDEO).

Il mezzo è salito sul marciapiede e ha centrato, piegandolo, il pilastro di un gazebo metallico. Danneggiato anche il pavimento in legno, mentre l’auto ha perso una ruota. La conducente è rimasta ferita, in maniera non grave, ed è stata trasportata in ospedale.

Come detto, la dinamica di quanto è accaduto è in fase di ricostruzione.

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(Unioneonline)

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