Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti al nuraghe Diana, il sito di Is Mortorius tra i più gettonati dell'edizione di Monumenti aperti appena andata in archivio.

Da venerdì a domenica, per la rassegna culturale "Incanti", sono in programma diverse iniziative che intrecciano la riscoperta del territorio, l'osservazione del cielo e il dibattito letterario. Ogni pomeriggio si aprirà con le escursioni guidate dell'archeologa Patrizia Zuncheddu, che accompagnerà i visitatori in un viaggio nel tempo alla scoperta dei segreti dell'antica struttura. Inoltre venerdì a partire dalle 19,15 spazio all'appuntamento sotto le stelle “Dalla Luna alle Stelle”.

L'incontro di divulgazione scientifica sarà curato dall’astrofisico Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario de l’Unione Sarda, che guiderà il pubblico alla scoperta dei misteri del cosmo. Sabato le attività cominceranno alle 16 con il tour archeologico. Alle 17 la rassegna prevede la presentazione del romanzo “Un Ferragosto”. L’autore Giovanni Follesa, giornalista e docente all'Accademia di Brera, dialogherà con Rossana Copez per svelare i retroscena di una storia intensa che indaga la crisi personale e il peso del potere politico di un governatore della Sardegna. Il fine settimana si concluderà domenica ricalcando gli orari del giorno precedente.

Dopo l'escursione delle 16, l' incontro delle 17 sarà dedicato alla presentazione del libro “Michelanna”. La scrittrice e insegnante cagliaritana Isabella Floris dialogherà con Giuseppina Ragucci, arricchendo l'appuntamento con le letture di Claudio Salvi. Sarà l'occasione per immergersi nel racconto a due voci di una profonda relazione sentimentale e di una crisi familiare ambientata sullo sfondo di una Cagliari vestita di primavera.

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