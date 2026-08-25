Le squadre di Abbanoa stanno effettuando un importante intervento di manutenzione, in territorio di Donori, lungo l’acquedotto Campidano dove è stata individuata una dispersione. Per questo motivo l'erogazione dell'acqua è stata sospesa dalle 8.30 per permettere l'esecuzione dei lavori con le tubature vuote.

I paesi interessati sono Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa.

Fino al riavvio dell’acquedotto, previsto per le 18.30, l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi comunali o dai collegamenti dai vicini acquedotti. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio in base all’andamento dei livelli nei serbatoi.

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