Guasto nella condotta di Donori, erogazione dell'acqua sospesa nel Parteolla e nel Basso CampidanoIl riavvio è previsto nel tardo pomeriggio
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Le squadre di Abbanoa stanno effettuando un importante intervento di manutenzione, in territorio di Donori, lungo l’acquedotto Campidano dove è stata individuata una dispersione. Per questo motivo l'erogazione dell'acqua è stata sospesa dalle 8.30 per permettere l'esecuzione dei lavori con le tubature vuote.
I paesi interessati sono Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa.
Fino al riavvio dell’acquedotto, previsto per le 18.30, l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi comunali o dai collegamenti dai vicini acquedotti. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio in base all’andamento dei livelli nei serbatoi.