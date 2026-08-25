In Sardegna altri 4 giorni di allerta per il caldo: termometri fino a 44 gradiNuovo avviso della Protezione civile per temperature elevate. Almeno fino a sabato in gran parte dell’Isola le minime non scenderanno sotto i 24 gradi
Nuova allerta meteo della Protezione civile per le elevate temperature che interesseranno la Sardegna anche in questo ultimo scorcio di agosto.
L’avviso diffuso oggi per “condizioni meteo avverse” sarà valido per almeno quattro giorni, precisamente dalle ore 10 di mercoledì 26 fino alla mattinata di sabato 29 agosto.
Nell’Isola, spiega la Protezione civile, sono previste temperature massime diffusamente elevate (>37 °C) dapprima sui settori occidentali, poi in estensione su tutta la regione.
I picchi massimi sono attesi nelle zone interne, dove i valori massimi potranno arrivare a toccare anche i 44 gradi. Quanto alle minime, saranno superiori a 24-25 gradi in gran parte della Sardegna.
(Unioneonline)