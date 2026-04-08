Dopo un anno di attesa sono di nuovo fruibili i giochi per i bambini nei parchi quartesi del centro e del litorale. Altalene e scivoli erano stati interdetti, prima in attesa della loro sostituzione poi in attesa della sistemazione del tappetino gommato e del manto erboso intorno.

Insomma un lungo periodo di attesa tra le proteste dei genitori e soprattutto dei bambini che per tutta la scorsa stagione primaverile ed estiva e anche nelle belle giornate invernali non potevano più usufruire dei giochi tanto che in molti erano "migrati” nei parchi dei vicini centri dell'hinterland.

Adesso i disagi sono finiti anche se alcuni lamentano già delle pecche come le lamiere degli scivoli che con il caldo si surriscalderebbero.

In tutto sono stati sostituiti 39 giochi per i bambini ormai obsoleti, dislocati in diverse zone della città: dal Parco Parodi al Parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino allo spazio recintato più grande, il Parco Europa. Tutti i giochi possono essere utilizzati anche dai disabili.

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