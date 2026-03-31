L'interruzione dell'erogazione idrica a Quartu era prevista da giorni ma avrebbe dovuto riguardare soltanto poche strade nella zona di Pirastu. Invece all'ora di pranzo tutta la città, litorale come sempre escluso perché servito da un'altra condotta si è ritrovata con i rubinetti a secco senza preavviso.

Abbanoa ha spiegato che «le squadre di operai hanno proceduto alla sostituzione di un pezzo speciale nella condotta di via Pirastu». In fase di completamento dei lavori però, «è stato necessario sospendere l’erogazione dalla condotta principale al servizio di tutto il centro abitato per circa un’ora. I tecnici del Gestore hanno poi provveduto a ripristinare l’erogazione e a effettuare le manovre per ridare pressione in tutta la rete idrica cittadina».

Ma in realtà le ore sono diventate molto di più soprattutto per chi abita nei piani alti e ancora adesso molti cittadini lamentano la mancanza d'acqua e i cali di pressione. È l'ennesimo disagio in una città che ormai da settimane deve fare i conti con perdite idriche, interruzioni, acqua che va a finire nelle tubature del gas e così via. Tutto questo dopo che soltanto qualche giorno fa il sindaco Graziano Milia aveva lanciato l'aut aut. «Abbanoa faccia i lavori ma senza chiudere mai più l'acqua a tutto il centro abitato».

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