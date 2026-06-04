Campagna elettorale al rush finale. Ultimi giorni di tour e propaganda in vista dell’appuntamento alle urne di domenica 7 e lunedì 8 giugno: aperitivi, feste, passeggiate in lungo e largo per la città dei singoli aspiranti consiglieri, sino ai comizi finali dei candidati a sindaco con le rispettive coalizioni al seguito.

Il primo cittadino uscente Graziano Milia, in corsa per la riconferma in Municipio con una truppa di nove liste civiche a sostegno, ha chiuso ieri sera a Casa Olla - in via Porcu - con un’intervista tra il serio e il faceto delle Lucido Sottile. Domande ironiche, incalzanti, e un concetto ribadito più volte da Milia: «La rinascita di Quartu non si deve fermare».

Circa un’ora di comizio-spettacolo, durante il quale il sindaco uscente ha snocciolato risultati raggiunti, e prossimi obiettivi: «Ho il sogno di chiudere il percorso che ho intrapreso in questa città con il radicamento di un cambiamento vero», ha spiegato Milia, per poi sottolineare i risultati raggiunti, dalla crescita del turismo al fermento culturale in città, dalla mobilitazione collettiva delle associazioni attive sul territorio, ai diversi centri di aggregazione aperti - a partire dall’affollato Spazio Michelangelo Pira sino al centro giovani inaugurato di recente -, dai chilometri di asfalto ai progetti di riqualificazione del Poetto e degli impianti sportivi. E ancora, il ritocco al ribasso delle tasse, l’introduzione delle premialità, il benessere animale, la stazione di posta, i grandi progetti delle Fornaci Picci, delle Distillerie Capra e dello studentato.

«Ripartire da zero sarebbe incredibilmente sbagliato», ha aggiunto Milia. «In questi anni abbiamo dato vita al cambiamento di Quartu e i quartesi hanno risposto con una mobilitazione collettiva. Dobbiamo continuare così, essere generosi verso la nostra città, amarla di più e farla amare. Affinché possa conquistare un ruolo sempre più centrale nel panorama metropolitano e regionale».

I competitor chiuderanno la campagna elettorale domani al Poetto: Roberto Matta - candidato sindaco con la civica Turismo e Progresso - parlerà dalle 18 al Marlin, mezz’ora dopo inizierà il leader del centrodestra Marco Porcu - appoggiato da sei liste - al Frontemare.

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