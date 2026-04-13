A vederlo adesso tra macerie e operai, il tratto quartese del Poetto non ha certo un bell'aspetto, ma i bagnanti che tra poco affolleranno le spiagge possono stare tranquilli. Secondo cronoprogramma, entro il 31 maggio termineranno i lavori del secondo lotto, ovvero dal Lido mediterraneo alla fontana, con passeggiata, pista ciclabile e aree verdi. Discorso diverso invece per il secondo tratto quello dalla Bussola fino al confine con Cagliari: qui nel periodo estivo si darà una sistemata provvisoria poi dal primo settembre riprenderanno i lavori che termineranno entro il 31 dicembre come previsto dal finanziamento sui fondi di coesione e sviluppo.

I lavori sia da una parte che dall’altra ricalcheranno quelli del primo tratto già conclusi dalla Bussola al Lido mediterraneo appunto con la passeggiata,la cosiddetta “promenade” davanti al mare, il verde, le piste pedonali e ciclabili e le piazzette.

Per quanto riguarda invece la parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è la passeggiata, si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada.

Il via libera della Regione per il secondo e terzo lotto era già arrivato l’anno scorso, lavori finanziati con nove milioni di fondi Pnrr e destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare cittadino.

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