Si è conclusa con la convalida dell'arresto e la concessione dei termini a difesa l'udienza per direttissima nei confronti di un uomo di Quartu, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia per l'inosservanza delle misure cautelari a cui era sottoposto.

L'indagato aveva l'obbligo di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi frequentati dai genitori. Su di lui pendeva anche il divieto di dimora a Quartu. Durante un controllo di routine i carabinieri lo hanno notato nell'abitazione dei familiari, accompagnandolo in caserma e trattenendolo nella camera di sicurezza.

Oggi l'udienza di convalida col giudice che ha convalidato l'arresto, concedendo i termini a difesa.



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