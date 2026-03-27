Quartu, aveva l'obbligo di non avvicinarsi ai familiari: bloccato e arrestato in casa dei genitoriLa scoperta dei carabinieri durante un controllo di routine
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Si è conclusa con la convalida dell'arresto e la concessione dei termini a difesa l'udienza per direttissima nei confronti di un uomo di Quartu, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia per l'inosservanza delle misure cautelari a cui era sottoposto.
L'indagato aveva l'obbligo di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi frequentati dai genitori. Su di lui pendeva anche il divieto di dimora a Quartu. Durante un controllo di routine i carabinieri lo hanno notato nell'abitazione dei familiari, accompagnandolo in caserma e trattenendolo nella camera di sicurezza.
Oggi l'udienza di convalida col giudice che ha convalidato l'arresto, concedendo i termini a difesa.