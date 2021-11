Due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla litoranea in viale Leonardo Da Vinci (SP17) all'altezza del quartiere Margine Rosso a Quartu.

Per cause ancora da accertare due macchine si sono scontrate frontalmente. I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze inviate dal 118 e trasportati in ospedale, uno in codice giallo e uno ferito lievemente.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Quartu per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale e gli agenti della Polizia Locale di Quartu per gli accertamenti e i rilievi di legge.

