Teulada, aperte le adesioni alla Consulta degli anzianiPossono presentare domanda i cittadini che hanno compiuto 60 anni e siano residenti e regolarmente dimoranti nel territorio comunale
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Il Comune di Teulada apre le adesioni alla Consulta degli anziani, organismo pensato per favorire la partecipazione attiva della popolazione over 60 alla vita della comunità e rafforzare il dialogo con l'Amministrazione comunale.
Possono presentare domanda i cittadini che hanno compiuto 60 anni e siano residenti e regolarmente dimoranti nel territorio comunale. Le richieste dovranno essere inoltrate entro il 19 ottobre, utilizzando l'apposito modulo allegato all'avviso pubblico, consultabile sul sito istituzionale del Comune.
La Consulta sarà articolata in un'Assemblea generale, dalla quale verrà eletto il Consiglio direttivo composto da sette membri, che resteranno in carica per tre anni.
L'iniziativa punta a valorizzare il contributo delle persone anziane alla vita pubblica, offrendo loro uno spazio di confronto e partecipazione e favorendo la collaborazione con l'Amministrazione sulle tematiche di interesse per la terza età.