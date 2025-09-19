Il pensionato di 73 anni travolto venerdì mattina a Quartu da un'auto - mentre attraversava via Brigata Sassari - sta meglio dopo le preoccupazioni iniziali e i soccorsi sul posto.

I medici dell'ospedale gli hanno assegnato trenta giorni di cure ricoverandolo in Neurochirurgia. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Cagliari per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità. Raccolte anche testimonianze che potrebbero tornare utili agli accertamenti.

