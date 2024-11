È uscito da casa a Quartu lunedì a mezzogiorno, facendo perdere le sue tracce. Non si hanno più notizie da ieri di Maurizio Cogoni, 36 anni. A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari, che si erano da subito mostrati contrari alla sua dimissione lo scorso 30 ottobre dall'ospedale.

«Maurizio non stava ancora bene e non era in grado di tornare a casa», hanno ripetuto anche oggi. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca con la scritta Versace, i jeans e le scarpe da tennis. Aveava con sé uno zaino dove i familiari temono che «tenga una roncola per difendersi perché aveva paura di essere picchiato, come ci hanno detto che era già successo ieri in una piazza di Quartu». Ha con sé anche i documenti.

Lo cercano le forze dell'ordine, a cui è stata presentata denuncia: diverse le segnalazioni che lo davano a Cagliari. I familiari invitano chiunque avesse informazioni a contattare il numero 328/1013361, anche in forma anonima o direttamente carabinieri e polizia.

