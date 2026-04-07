C'è anche un'enorme villa con due piscine tra gli abusi scovati dalla squadra di vigilanza edilizia della Polizia locale nel territorio di Quartu.

Nelle ultime settimane gli uffici hanno emanato un’altra sfilza di ordinanze per intere abitazioni venute su senza autorizzazione o per ampliamenti illeciti nelle zone di campagna di Niu Crobu e Santu Lianu ma anche in centro nelle vie Manno e Puccini.

Se in centro si tratta per lo più di ampliamenti illeciti, la campagna è invece come sempre il regno delle case costruite ex novo come quelle scoperte in via S’Ecca S’Arrideli.

A Niu Crobu, tra l’altro, un locale di sgombero è stato trasformato in civile abitazione con tanto di camera da letto e bagno, senza farsi mancare in giardino anche la zona barbecue. E ancora a Santu Lianu i fuorilegge del mattone hanno messo su una villetta di circa 79 meri quadri a cui si aggiungono una serie di abusi sulla parte esterna.

Tutte le ordinanze prevedono la demolizione degli abusi e il ripristino dello stato dei luoghi , oltre che multe e , nel caso di inottemperanza, acquisizione delle superfici abusive al patrimonio comunale.

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