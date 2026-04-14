Nuovo appuntamento giovedì alle 18 a Quartu col festival culturale ospitato presso l’Ex Convento dei Cappuccini, nella Sala dell’Affresco, in via Brigata Sassari: in programma la presentazione del libro ‘Patrick Pearse. Io sono l’Irlanda!’ di Italo Siddu.

Nel corso dell’incontro, l’autore dialogherà con Luca Sarriu, mentre le letture saranno affidate a Andrea Petrilo. Ad arricchire la serata, le musiche della tradizione irlandese eseguite da Chiara Vittone all’arpa.

Il libro ripercorre la vita di Patrick Pearse, figura centrale della storia irlandese. Nato a Dublino nel 1879, Pearse fu poeta, insegnante e attivista culturale, profondamente impegnato nella valorizzazione della lingua e delle tradizioni gaeliche. Fondatore di scuole innovative e sostenitore dell’identità nazionale, dopo le violenze del 1913 maturò la scelta di un impegno rivoluzionario, diventando uno dei protagonisti della Rivolta di Pasqua del 1916, conclusasi con la sua esecuzione.

Italo Siddu, nato a Cagliari nel 1957, è insegnante di lingua inglese e conoscitore della cultura irlandese. Già presidente dell’Associazione dei Musicisti Irlandesi di Cagliari per oltre vent’anni, ha pubblicato diversi romanzi storici ambientati in Irlanda, tra cui ‘Midhe’ (1997), ‘La Contessa e il Cinghiale nero di Sligo’ (2010) e ‘I due Comandanti’ (2021), con cui ha ottenuto diversi riconoscimenti letterari.

Diplomata in arpa al Conservatorio di Cagliari, Chiara Vittone svolge un’intensa attività concertistica, collaborando con importanti istituzioni musicali e partecipando a produzioni liriche e sinfoniche.

La rassegna ViaConvento è promossa dal Comune di Quartu Sant'Elena e si avvale del sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione. Inoltre si caratterizzano per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali ecosostenibili, inviti digitali e massima riduzione della plastica.

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