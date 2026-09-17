Paura nella zona di piazza Sant'Elena a Quartu dove alcune ragazze raccontano di essere state inseguite da un uomo in bicicletta.

L'orario è più o meno sempre lo stesso: intorno alla mezzanotte. Una giovane che lavora in una delle attività del centro storico ma che preferisce restare anonima racconta: «Sono stata inseguita da un tizio in bicicletta. Aveva un viso strano. Mi sono spaventata tantissimo. È successo tra piazza Sant’Elena e via Diaz. Volevo mettere in guardia le altre ragazze di stare attente e volevo capire se qualcuno ha vissuto la mia stessa esperienza».

La stessa paura l’ha raccontata sui social un'altra ragazza: «Sono uscita con il mio cane per una breve passeggiata nella zona di Sant’Elena, nei pressi di via Brigata Sassari, via Cagliari e vie limitrofe. Durante il tragitto ho notato un ragazzo in bicicletta che, per un lungo tratto, sembrava seguirmi. Mi fissava frequentemente, rallentava la sua andatura quando io rallentavo e, in alcuni momenti, si fermava completamente, per poi riprendere a seguirmi».

La giovane spaventata si è rifugiata nel portone aperto di una casa ma lo sconosciuto ha ripreso a seguirla. «Non posso sapere quali fossero le sue intenzioni, ma il comportamento mi è sembrato abbastanza insistente da farmi sentire in pericolo, soprattutto considerando l’orario e il fatto che mi abbia seguito per un tratto piuttosto lungo. Per questo volevo segnalare la presenza di questo soggetto, affinché chi dovesse incontrarlo nella zona possa prestare attenzione e, se dovesse trovarsi in una situazione simile, evitare di sottovalutarla». Altre segnalazioni erano arrivate mesi fa: in quell'occasione a inseguire giovani donne sarebbe stato un uomo col cappuccio di una felpa calato sul viso.

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