Hanno preso il via a Quartu i lavori per la bonifica degli ordigni bellici sulla ex statale 554 da tempo trasformata in viale urbano e ribattezzata viale Europa.

Si tratta di un intervento preliminare, già annunciato dal Comune qualche tempo fa, prima dell’apertura dei cantieri, attesa da tempo per la messa in sicurezza della strada. Operai e ruspe sono in azione da alcuni giorni all’interno delle aiuole spartitraffico senza creare, almeno per ora, disagi alla viabilità.

Il progetto prevede l’eliminazione dei semafori e la realizzazione di tre rotatorie agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e l’uscita di Quartello. Poi l’allargamento della strada dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus e la realizzazione di una pista ciclabile e di uno spartitraffico alberato con lecci e jacarande.

L’intervento che riguarda il tratto dall’incrocio con via Marconi alla rotatoria di Margine Rosso è finanziato dalla Regione, in un più ampio programma di viabilità di interesse regionale, con 20 milioni di euro.

Nell’attesa del via all’intervento la strada continua ad essere pericolosissima con l’asfalto dissestato in più punti che costringe a cambi di corsia improvvisi per evitare le buche. Da tempo i residenti della zona e gli automobilisti di passaggio denunciano questa situazione.

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