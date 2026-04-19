La stagione degli incendi è alle porte e a Quartu in centro e in periferia è allarme per le erbacce. Sono tantissimi i terreni incolti con l’erba che cresce altissima anche in mezzo alle case. Se non si provvederà a tagliarla entro breve c’è il rischio altissimo di roghi. Una miccia pronta a esplodere un po’ come era successo anche l’anno scorso.

«L’erba è tantissima e soprattutto alta e fitta», dice Daniele Scala dell’associazione di protezione civile dei Nos, «l’allerta è alta, bisogna vedere dai primi di maggio come evolverà la situazione. Se non viene sfalciata e portata via sarà un bel problema. Temiamo incendi velocissimi con un grande potenziale energetico, difficile da contrastare con i pickup, serviranno almeno le autobotti».

C’è un’ordinanza che viene rinnovata ogni anno che impone ai privati proprietari dei terreni di bonificare le loro aree, da sterpaglie e rifiuti e di mantenere i terreni puliti per tutto l’arco della stagione. Sono inoltre obbligati a potare siepi e rami che e rami che sporgono su strade e marciapiedi. Erbacce sono visibili un po’ ovunque anche in via Cavour in pieno centro storico in un’area incolta. Oltre al rischio incendi tra le sterpaglie scorrazzano enormi ratti.

© Riproduzione riservata