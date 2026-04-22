Al via a Quartu già dall’estate 2026 un servizio sperimentale di trasporto pubblico che interesserà il litorale, finanziato con i fondi dell’imposta di soggiorno. Un bus che collegherà il centro con le spiagge, dal lungomare Poetto sino a Geremeas.

Il servizio, che sarà in capo al Ctm, prevede il capolinea in via Beethoven, dove ci sarà un ampio parcheggio di scambio. Si svolgerà lungo la direttrice via S’Arrulloni, viale Colombo, Poetto, per poi entrare nella SP17 (via Leonardo da Vinci) e arrivare fino alla spiaggia di Mari Pintau, con le fermate che verranno individuate dalla motorizzazione e dal Ctm.

«Stiamo rendendo fruibili con i mezzi pubblici gli interi 26 chilometri della costa quartese, una grande novità sia per l’utenza cittadina che per l’utenza turistica - spiega il sindaco Graziano Milia -. Ci consentirà infatti di stemperare la richiesta di parcheggi al Poetto, che sarà raggiungibile in pochi minuti dalla partenza, a vantaggio in primis dei quartesi, che potranno lasciare l’auto in via Beethoven. Inoltre alleggeriremo la pressione dei parcheggi anche nella zona di Mari Pintau, dove in estate è ormai diventata inopportuna abitudine parcheggiare lungostrada. La novità ha anche una grande valenza turistica: le fermate del Ctm infatti già attualmente sono ubicate in prossimità degli alberghi della costa, ma il servizio andrà a interessare anche tutto il settore dell’extra-alberghiero, che per quanto concerne Quartu è concentrato soprattutto nel litorale».

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