Giuseppe Chiarandà, 27 anni, è il nuovo comandante della polizia stradale di Muravera col grado di vice ispettore. Originario di Caltagirone negli ultimi cinque anni ha prestato servizio nell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (squadra volante) di Lecce. Lo scorso anno ha superato la scuola ispettori a Campobasso.

Chiarandà, laureando in giurisprudenza, può contare su una squadra di nove agenti (dieci con lui). Al primo posto c’è la prevenzione e il controllo del territorio. Sarà importante la collaborazione con le amministrazioni comunali. I controlli saranno potenziati in particolare durante la stagione estiva, soprattutto lungo le coste. In programma anche giornate educative per i più piccoli. Una di queste si è tenuta lo scorso mese con l’inaugurazione del primo percorso di educazione stradale a San Vito. La polizia ha spiegato ai bambini le regole da tenere, appunto, per strada (anche, ad esempio, con una bici o un monopattino).

Chiarandà è stato ricevuto in Comune a Muravera dal sindaco Salvatore Piu. Il vice ispettore prende il posto di Francesco Zedda, muraverese, che ha diretto la polizia stradale di Muravera nell’ultimo anno. Domenica scorsa, in occasione della 52esima edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera, il vice ispettore (con altri agenti) ha aperto la sfilata lungo la via Roma. Impeccabile il servizio della polizia e di tutte le altre forze dell’ordine impegnate.

© Riproduzione riservata