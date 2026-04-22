Simone Monni, sindaco di Burcei dal 2022 si candida a consigliere nella lista che propone alla massima carica l'assessora ai servizi sociali uscente Tilde Scalas nelle consultazioni comunali di giugno. «La mia scelta di non candidarmi a sindaco- ha detto Monni- è legata alla necessità di concedere più tempo alla mia famiglia e alla mia crescita personale. La proposta di ricandidarmi per un secondo mandato, è arrivata da più parti: bellissimo attestato di stima che non dimenticherò. La mia più grande soddisfazione resta quella di essermi sempre reso totalmente disponibile per i cittadini, senza risparmiarmi mai».

Un giudizio di fine legislatura? «Sicuramente positivo. Sono state tante le azioni portate avanti dalla mia amministrazione che rivendico e di cui sono orgoglioso: un impegno mirato anche a garantire i servizi essenziali in paese, come il medico di base e il diabetologo, la soluzione dei disservizi idrici, il monitoraggio continuo per la realizzazione della nuova strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis. Abbiamo anche attivato tanti importanti servizi come il ‘’Genitore accogliente’’ , lo sportello digitale per i cittadini e I viaggi di aggregazione sociale per gli anziani»..

Il sindaco dice pure che «lavorando assieme abbiamo ottenuto circa 7 milioni di euro di finanziamenti tra PNRR, Ministeri e RAS, con cui si potranno realizzare opere come la Nuova Caserma, gli interventi sulla Parrocchia di N.S. di Monserrato, la bitumazione di tutte le vie del centro urbano e la riqualificazione del cimitero in attesa della realizzazione del nuovo. Tra le tante cose abbiamo realizzato lavori sulle strade urbane e rurali, la riqualificazione del belvedere di Santa Barbara, I lavori sulla palestra comunale, gli interventi di efficientamento energetico, importanti interventi di riqualificazione delle scuole e degli impianti sportivi. Abbiamo pronto il nuovo bando per l’igiene urbana con tantissimi servizi aggiuntivi migliorativi e l’apertura imminente dell’ecocentro». «Lo stesso PUC- chiude il sindaco- è finalmente pronto per l’approvazione in Consiglio comunale».

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