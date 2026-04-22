Ha preso il via in questi giorni a Quartu una serie di interventi per tutelare la sicurezza dei pedoni. Si comincia da via Regina Margherita dove gli operai guidati dal settore Traffico e viabilità della Polizia locale, hanno realizzato con la segnaletica il percorso riservato a chi si sposta a piedi nel tratto da via Marconi fino al Comune. Una parte di questo è anche protetta dai dissuasori.

Nuova segnaletica anche davanti al mercato civico in piazza Dessì dove le strisce erano cancellate da tempo. Il percorso pedonale si aggiunge ad altri che erano già stati realizzati nelle vie Trieste, in via Porcu, in via Martini e in via Zara. E ancora in via Bonaria, per metà protetto dai diassuasori e in via Pola solo per citarne alcuni. Altri interventi oggi hanno riguardato via Mascagni dove è stato ampliato il senso unico che prima interessava solo una parte, nel tratto tra via Verdi e via Rossini.

Nell’ambito della messa in sicurezza delle strade sono stati sostituiti anche trenta specchi parabolici negli incroci più pericolosi tra cui quelli Via Liguria-Monsignor Angioni, via Cilea-Nenni, via Gramsci-Mercadante e via Garibaldi. Nell’incrocio via Dante-Marconi, davanti alla piazzetta sono stati tracciati a nuovo anche stop e attraversamenti pedonali , così come in via Eleonora d’Arborea dove è stato sostituito anche lo specchio. Nelle vie Eleonora d’Arborea, Cimabue e Botticelli è stato steso anche il nuovo asfalto.

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