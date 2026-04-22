Il Comune di Guasila rinnova l’appuntamento con la cultura e la letteratura annunciando la decima edizione del Premio Letterario “Giulio Angioni”, iniziativa ormai consolidata nel panorama culturale isolano e dedicata alla memoria dell’antropologo e scrittore sardo. Il concorso si articola in cinque sezioni: narrativa, narrativa straniera, narrativa inedita, saggistica e poesia. Un ventaglio ampio che mira a valorizzare autori affermati ed emergenti, sia in ambito nazionale che internazionale. Oltre ai premi letterari, l’amministrazione comunale conferma anche due importanti riconoscimenti collaterali: gli attestati per le migliori tesi di laurea delle neolaureate e dei neolaureati di Guasila, senza distinzione di corso di studi, e una borsa di studio in scienze demoetnoantropologiche, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari.

La scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 14 maggio. I premi in denaro previsti per i vincitori sono così suddivisi: 2000 euro per il primo classificato nelle sezioni narrativa, saggistica e poesia; 1000 euro per narrativa straniera e narrativa inedita. Per i finalisti sono previsti riconoscimenti non pecuniari. La cerimonia conclusiva si terrà il 25 ottobre, con la serata di premiazione che vedrà la partecipazione degli autori finalisti. A presiedere il Premio e le giurie sarà lo scrittore Matteo Porru, figura di riferimento nel panorama letterario contemporaneo. «Guasila conferma il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione della scrittura, mantenendo vivo il legame con l’eredità intellettuale di Giulio Angioni», dice la sindaca Paola Casula.

© Riproduzione riservata