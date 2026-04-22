Atlete e atleti in arrivo da tutta Italia si ritroveranno a Settimo San Pietro per la prima edizione della manifestazione “Ricordando Valentina Mereu”, un appuntamento che mette insieme passione, partecipazione e memoria, coinvolgendo un’intera comunità.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Circolo Bocciofilo Comunale Settimo in collaborazione con le famiglie Moi e Mereu, rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. Sabato 25 aprile, alle ore 9, si entrerà nel vivo della manifestazione con la gara nazionale “Sport per Tutti” di "Raffa festiva", che vedrà confrontarsi 64 formazioni individuali delle categorie A-B-C-D. Nel pomeriggio, alle 14, spazio all’anteprima nazionale femminile con il tiro di precisione, una prova che esalta concentrazione, tecnica e capacità.

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 9, sarà invece interamente dedicata alle gare nazionali femminili di "Raffa". Le categorie A-B e C-D porteranno in campo 84 atlete complessivamente, con partite che si preannunciano combattute e di alto livello, confermando l’importanza e la crescita del movimento femminile. Valentina Mereu è stata una giocatrice di bocce: è morta un anno fa a 40 anni. La società bocciofila ha deciso di ricordarla con questo importante torneo.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su PazzoTv HD, da sabato mattina fino a domenica sera, offrendo la possibilità di seguire ogni fase anche a chi non potrà essere presente.





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