Dopo la colata d’asfalto in diverse zone di Quartu, finalmente è arrivato il turno di viale Colombo. Una delle arterie più trafficata della città, dove da anni era atteso quel restyling più volte annunciato e fatto slittare dagli altri interventi in corso.

L’intervento inizierà lunedì 16 giugno e, salvo imprevisti, andrà a concludersi il 2 luglio. In tutto poco più di due settimane per completare tre lotti distinti, con i lavori in notturna dalle 22 alle 6 del mattino. La notte - spiegano dal Municipio - la strada sarà comunque percorribile, con direzione dal Poetto verso via Marconi, e durante il giorno verrà riaperta al traffico. Mentre i divieti di sosta, con eventuale rimozione, scatteranno dalle 19. Dal 16 alla mattina del 21 giugno cantieri nel tratto fra la rotatoria di via Marconi e piazza Santa Maria, per poi proseguire dal 19 al 27 da piazza Santa Maria all’incrocio con via San Benedetto e via Salieri. E infine il terzo lotto, dalla rotatoria fra via San Benedetto e via Salieri a quella di viale Lungomare del Golfo, dal 26 giugno al 2 luglio.

«La volontà dell’amministrazione comunale è quella di mettere in sicurezza gli automobilisti consegnando loro un’arteria pienamente funzionale in ogni suo tratto», le parole del sindaco Graziano Milia. «Sono oltre 50 i chilometri asfaltati durante la consiliatura, altri sono in programma quest’anno grazie ai milioni già messi a Bilancio». E per ridurre al minimo i disagi «nella cosiddetta via del Mare i lavori verranno eseguiti in orario notturno, evitando quindi ulteriori intralci alla circolazione e rispettando rigide direttive volte a contenere il rumore», aggiunge Milia. «Nella convinzione dell’importanza dell’intervento, chiediamo un po’ di pazienza e collaborazione alla cittadinanza e la massima prudenza agli automobilisti in transito: in poco più di 2 settimane Quartu farà un altro passo avanti nel suo percorso di rinascita».

