L'unione fa la forza. Per questo per prevenire e combattere sul nascere il bullismo e il cyberbullismo serve una stretta sinergia tra alunni , insegnanti e personale scolastico. Ecco che così al liceo scientifico Brotzu di Quartu "nascono " gli studenti sentinella. In pratica funziona così: prima vengono formati alcuni ragazzi, che diventano gli “studenti sentinella”. Quando sono in classe fanno cioè da custodi e mediatori quando ci sono dei conflitti. Se vedono un ragazzo in difficoltà segnalano e il caso viene portato al tavolo antibullismo della scuola in modo che non si perda tempo per intervenire. La formazione degli studenti sentinella avviene con gli psicologi.

Un progetto importante tanto da meritare un prestigioso riconoscimento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: la scuola è stata selezionata tra le migliori undici a livello nazionale «per l’efficacia delle strategie messe in atto nella prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo» e domani sarà ricevuta proprio a Roma per presentare il progetto.

«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento per il nostro “Ben Essere a scuola» ha spiegato il dirigente scolastico Giovanni Gugliotta, «il Ministero ha premiato la qualità della nostra progettualità, riconoscendone non solo il valore educativo, ma anche l'alto potenziale di replicabilità in altri contesti scolastici italiani. Questo è uno stimolo ulteriore a proseguire il percorso intrapreso dalle scuole della rete con le quali ci pregiamo di condividere questo importante riconoscimento che sono il liceo Euclide di Cagliari, il Pitagora di Selargius, il Gramsci di Monserrato e gli istituti comprensivi1-2 di Sinnai, Loru Dessì di Villacidro e 5 di Quartu».

Il progetto si è avvalso della docente Maria Perra dell’Istituto comprensivo Sinnai 1-2, autrice e responsabile dell'intero ciclo di vita del progetto, che ha curato il passaggio dalla modellizzazione teorica dei contenuti alla loro implementazione operativa, garantendo la coerenza scientifica validata dal Ministero.

© Riproduzione riservata