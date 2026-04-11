C'è una scuola nel quartiere di Pitz'e Serra a Quartu che vanta un piccolo record: è la secondaria di via Portogallo dove dalle 35 iscrizioni alla classe prima nell’anno scolastico 2020/2021 si è passati alle 113 per il 2026/2027, con un incremento complessivo di circa il 223%. Ma tutto l’istituto comprensivo 6-3, che comprende undici plessi tra il centro e il litorale, vanta numeri confortanti. Segnali importanti arrivano infatti anche dal litorale: la scuola primaria di Stella di Mare, che nell’anno scolastico 2023/2024 non era riuscita a formare una classe prima, ha invertito la tendenza attivando una classe l’anno successivo e ben due classi prime nell’anno in corso.

«Per il terzo anno consecutivo l’IC 6-3 si conferma in controtendenza rispetto al calo demografico» dice la dirigente Maria Gabriella Bussu, «le iscrizioni crescono in tutti gli 11 plessi dell’Istituto, con percentuali significative».

Non solo: dei 1400 alunni delle scuole dell’Istituto, circa il 12 per cento sono disabili.

«Un risultato che testimonia in modo evidente la crescente attrattività dell’Istituto» aggiunge la dirigente «collaborazione, inclusione degli alunni neurodivergenti, spazi tematici attrezzati e apertura alla sperimentazione didattica rappresentano oggi i principali punti di forza della scuola, che ha fatto dell'inclusione il proprio tratto distintivo».

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