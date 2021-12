La prima ipotesi degli inquirenti è per ora confermata: la donna trovata morta nella sua casa di Quartu, in via Della Musica, è stata uccisa. La 50enne, di origine romena, era in camera da letto, sul corpo numerose coltellate.

A dare l’allarme è stata sua sorella che da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha deciso di avvisare i carabinieri.

Sul posto insieme ai militari della Compagnia e della Stazione di Quartu sono intervenuti i vigili del fuoco i quali, aperta la porta, hanno trovato il cadavere.

