Nuovo look per il sagrato e per l’area gravitante intorno alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Flumini di Quartu. Sono stati spesi 500mila euro. L’intervento di ripristino e riqualificazione ha permesso una revisione della soluzione urbanistica, per ottenere un decoro urbano adeguato al contesto. Complessivamente sono state messe a dimora circa 1100 piantine, appartenenti a specie della macchia mediterranea. L’intervento è stato perfezionato con la copertura delle aiuole e l’installazione di un impianto di irrigazione automatizzato e centralizzato. Contestualmente sono state ultimate le dotazioni di arredo urbano, volte all’incremento della fruibilità dello spazio collettivo e della possibilità di socialità in un contesto di alto valore identitario per la comunità locale. L’installazione delle 9 nuove panchine ha permesso di garantire maggiore accessibilità e inclusione, anche grazie al tipo di seduta, fruibile da anziani, bambini e persone con mobilità ridotta.

«L’apertura al pubblico degli scorsi mesi era stato il primo step, ora il progetto, che non si limita al sagrato ma interessa anche tutta l’area intorno, può dirsi completo. Mi riferisco alle strade che conducono alla piazza e alle rotatorie, abbellite con fiori colorati - commenta soddisfatta l’Assessora ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni -. Parliamo del nucleo centrale di Flumini, vista la presenza della grande parrocchia e del plesso scolastico dell’IC6».

«L’intervento realizzato si basa su criteri di funzionalità, decoro e accessibilità e garantisce un miglioramento concreto della vivibilità urbana - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti -. La piazza si configura così come un luogo di incontro e socialità».

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