La giornata internazionale della montagna si celebra ogni anno dal 2003 per volontà dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza delle montagne come ecosistema prezioso per la vita ma purtroppo minacciato ogni giorno dall'inquinamento, dal cambiamento climatico, dallo sfruttamento antropico.

La Sezione del Club Alpino Italiano di Cagliari con il patrocinio dell’Agenzia Forestas e del Comune di Settimo San Pietro hanno voluto celebrare la giornata con la quarta edizione di “Puliamo il Sentiero”. Per iniziativa e coordinamento del Gruppo Locale CAI Gerrei Parteolla Sarrabus (G.P.S.) e il coinvolgimento e la collaborazione del Complesso Forestale “Campidano” - Servizio Territoriale Forestas di Cagliari e del Comune di Settimo San Pietro- si è proceduto alla raccolta e pulizia della parte iniziale del sentiero ZCAC 450, sentiero finanziato dall’Unione dei Comuni del Parteolla.

I soci volontari si sono ritrovati nella chiesa campestre di San Pietro in Vincoli, costruita dai monaci Vittorini di Marsiglia nel secolo XIII in stile romanico, poi rimaneggiata in forma gotica, inizio del sentiero,, per poi proseguire verso la Domus de Janas di S’acua ‘e is Dolus ed il querceto di Landireddus.I rifiuti raccolti sono stati differenziati e successivamente raccolti a cura della COSIR, ditta appaltatrice per la raccolta dei rifiuti. Larga la partecipazione di volontari con la presenza del sindaco di Settimo, del Presidente della Sezione CAI di Cagliari e dei dirigenti ed operai di Forestas.

A fine lavori festosa partecipazione alla degustazione dei vini della cantina Lecis di Soleminis per festeggiare i 5 anni dalla costituzione del Gruppo Locale CAI Gerrei Parteolla Sarrabus (G.P.S.). Il prossimo appuntamento è per la 5° edizione nel 2026.

