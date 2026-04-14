Il Consiglio comunale di Pula ha approvato la prima ratifica dell’anno relativa alla variazione di bilancio, destinando risorse a una serie di interventi strategici per il territorio.

Tra le priorità figura il rafforzamento della sicurezza urbana, con uno stanziamento di 20mila euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Sul fronte della riqualificazione urbana, sono stati previsti 109mila euro per il completamento degli interventi nella lottizzazione di Santu Perdixeddu.

Importanti investimenti anche per lo sport: 100mila euro saranno destinati al cofinanziamento della riqualificazione degli impianti di via Porrino. A queste risorse si aggiungono ulteriori 400mila euro ottenuti dall’amministrazione e iscritti in entrata, per un totale complessivo di 500mila euro dedicati agli impianti sportivi comunali.

Spazio anche alla cultura, con fondi destinati al nuovo museo civico, inaugurato lo scorso marzo, per garantirne l’avvio e la piena fruizione da parte di cittadini e turisti.

Infine, il Consiglio ha approvato l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione pari a 176mila euro per la realizzazione dell’unità introduttiva di Nora, un hub di accoglienza pensato per migliorare l’accesso e i servizi per i visitatori dell’area archeologica.

“La nostra programmazione viene portata avanti con la massima celerità per non perdere opportunità di finanziamento e garantire risposte rapide al territorio – spiega l’assessore al Bilancio, Giuseppe Monni - nonostante i rallentamenti burocratici, l’impegno della struttura comunale sta consentendo di ridurre i tempi e rendere più efficaci gli interventi”.

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