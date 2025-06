Con la convalida degli eletti e il giuramento del nuovo sindaco Claudio Suergiu si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Soleminis.

La prima seduta dell’assemblea civica è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale della nuova Giunta.

Gian Matteo Lecis, consigliere più votato alle ultime elezioni con ben 145 preferenze, è il nuovo vicesindaco. Avrà anche la deleghe allo Sport, Lavori Pubblici e Decoro Urbano.

Sabrina Porceddu si occuperà invece di Pubblica Istruzione e Cultura, Antonello Boi di Urbanistica, Viabilità e Ambiente, Valeria Scioni di Politiche Sociali e Giovanili.

Il sindaco ha inoltre conferito incarichi speciali ad altri quattro consiglieri che avranno il compito di dare supporto in specifici settori: Maria Laura Lai per la promozione turistica, l’associazionismo e le attività produttive, Lucio Aramu per arte, cultura, spettacolo e comunicazione istituzionale, Francesca Melis per i finanziamenti europei, nazionali e regionali e il Pnrr e Roberto Melis per la gestione del territorio e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. I nuovi eletti devono affrontare alcune emergenze, prima fra tutte la riapertura delle due scuole del paese chiuse da oltre un anno per inagibilità.

