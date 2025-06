Il Comune di Sinnai ha istituito l’Ufficio Cultura e Turismo con sede in Municipio. Presto aprirà anche nella frazione turistica di Solanas nella sede del Centro ambientale. Ne fanno parte tre esperti di settore che hanno già avviato un’attività di contatto diretto con le strutture ricettive presenti sul territorio, in vista di un’importante stagione di eventi culturali che coinvolgerà sia Sinnai che la frazione di Solanas, dove volgerà anche funzioni di info point per visitatori e turisti. Tra gli appuntamenti di rilievo in programma per questa estate e per l'autunno spicca la prestigiosa World Press Photo Exhibition, una delle mostre fotografiche più celebri e autorevoli a livello internazionale, che farà tappa a Solanas dal 19 luglio al 16 agosto 2025 e a Sinnai dal 14 settembre al 12 ottobre 2025. Un progetto questo proposto dal MUA, Museo civico di Sinnai, con la collabortazione dello stesso Comune. «Si tratta-dice la sindaca Barbara Pusceddu-di un evento straordinario destinato ad avere un grande richiamo sotto il profilo turistico e culturale».

In occasione di questi eventi, l’amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere le strutture ricettive del territorio, offrendo loro una vetrina dedicata nei canali ufficiali di comunicazione e promozione turistica.

«Crediamo fortemente nel ruolo della cultura come motore di sviluppo anche turistico – dichiara l’Assessore al Turismo Cristiano Spina –. In questo senso, iniziative come la World Press Photo rappresentano un’opportunità concreta per coinvolgere e sostenere le realtà ricettive locali, potenziando la visibilità e l’attrattività del nostro territorio. Alle strutture presenti nel database ministeriale sono stati richiesti la conferma o l’aggiornamento dei propri dati (inclusi sito web e profili social), al fine di realizzare un elenco aggiornato da promuovere in occasione degli eventi».

Questi i contatti: Ufficio Cultura e Turismo – Comune di Sinnai. email: promozione@comune.sinnai.ca.it. Tel. 070 2063234 - 0707690527; https://www.comune.sinnai.ca.it/it/sezione/cultura-e-turismo.

