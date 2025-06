Pesce fresco cucinato al momento, cozze, vino e tanto altro. È il Vermentino Fish Fest, l'evento in programma il 4 e 5 luglio nella peschiera di San Giovanni, a Muravera. Un evento, atteso da residenti e turisti che unisce enogastronomia locale, musica dal vivo e valorizzazione delle tradizioni del territorio.

Il programma prenderà il via venerdì 4 luglio alle ore 19 con un aperitivo accompagnato da Dj Set, seguito alle 20 dal concerto dei “Boogers” e dalla distribuzione di specialità a base di pesce delle peschiere sarrabesi, insieme a panini con salsiccia.

La cucina si ispira alle antiche ricette locali. Sabato 5 luglio, alle ore 18, spazio alla cultura del mare con una visita guidata alla peschiera, durante la quale i pescatori della Cooperativa San Giovanni illustreranno le attività quotidiane del centro ittico. Dalle 20 animazione per bambini e battesimo della sella curato dal Centro Equestre “I Carrubbi”. Sarà possibile cenare con piatti tipici come muggini in salamoia, fregola ai granchi e cozze, accompagnati dai vini della Cantina di Castiadas. Tra gli intermezzi musicali, anche uno spazio dedicato alle launeddas.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori, sabato 5 luglio dalle ore 19 alle 2 del mattino sarà attivo un servizio navetta al costo di due euro a corsa, con partenza dalla piazza della Libertà (fronte edicola) e arrivo a San Giovanni.

