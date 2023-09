Niente più amianto nell’istituto Benedetto Croce, a Pula: dopo i lavori che hanno permesso di rimuovere il materiale altamente cancerogeno dall’edificio scolastico, i ragazzi potranno finalmente tornare in classe in totale sicurezza.

Gli interventi sono stati finanziati con 215mila euro provenienti dalle casse comunali, e con 155mila euro di risorse ministeriali trasferiti dalla Regione. Soddisfatta la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi: «Questo risultato è frutto della sinergia tra amministrazione e Ufficio tecnico, in tempi brevi siamo riusciti a completare i lavori e a consegnare una scuola bonificata dall’amianto e con nuovi infissi in tempo per l’inizio dell’anno scolastico».

Loi spiega inoltre come il miglioramento degli edifici scolastici sia uno degli obiettivi del programma della Giunta Cabasino: «In pochi mesi siamo riusciti a sostituire l’impianto di condizionamento dell’aria nella scuola di Su Rondò, e abbiamo avviato il progetto per la ristrutturazione dell’istituto di Santa Margherita: a breve, inoltre, partirà il progetto del polo Iscol@ da 5 milioni di euro che interesserà l’edificio scolastico di via Sant’Efisio».

© Riproduzione riservata