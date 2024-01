Garantire i servizi offerti lo scorso anno, con nuove attività rivolte ad anziani e minori: per il nuovo anno l’amministrazione comunale di Pula è pronta a investire nuove risorse nelle politiche sociali. Oltre ai servizi, offerti dalla cooperativa sociale Passaparola, rivolti alla fasce più deboli, verranno confermati per i prossimi due anni anche i percorsi artistici e i progetti teatrali con le scuole avviati nel 2023, per un importo di oltre 320 mila euro.

Tra le novità di quest’anno spiccano il potenziamento del personale che si occupa delle attività rivolte ai diversamente abili, e l’introduzione di un nuovo servizio di trasporto per le persone diversamente abili. Durante il 2024, inoltre, verrà organizzato il “Progetto Velabili”, in collaborazione con il Circolo velico Porto d’Agumu; il laboratorio “DisArt 2024”; e il progetto “Emozioni in movimento”.

Manuela Serra, assessora alle Politiche sociali, introduce il piano dei servizi che verranno garantiti quest’anno ai pulesi: «Siamo vicini alle esigenze dei nostri cittadini fragili e alle loro famiglie. La nostra attenzione e ascolto sono garantiti per qualsiasi loro necessità. I progetti di socializzazione per le persone anziane e per le persone con disabilità costituiscono lo strumento per l’attivazione di percorsi di aggregazione e di inclusione, capaci di offrire a livello individuale e collettivo nuove opportunità ricreative, culturali, espressive e di promozione del benessere psico-fisico».

